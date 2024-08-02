Скільки коштує куб води у серпні 2024 року: у кого вартість води уже зросла

Тарифи на воду є надзвичайно актуальною темою для побутових споживачів, оскільки це безпосередньо впливає на суми у платіжках. Тим більше, що влада часто анонсує підвищення, втім воно торкається не усіх.

Вартість води у серпні

Нині ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 гривні до 45,97 гривні. Таким чином, найдешевша вода на Харківщині, а найдорожча у Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

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У деяких невеликих містах України мешканці вже могли зіткнутися з підвищенням вартості водопостачання. Місцеві органи влади на цих територіях отримали повноваження визначати ціни на цю важливу послугу.

Як наслідок, у деяких містах спостерігається суттєве зростання цін, причому тарифи зросли на 40%. Зокрема:

У "Львівводоканалі" абонентська плата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, до 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, до 31,15 гривні. Ціна на водовідведення для споживачів без лічильника також піднялася до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є, до 50,78 гривні.

У Нововолинську та "Бориспільводоканалі" прийняли рішення підвищити тарифи на воду на початку 2024 року. Абоненти КП "Микуличі" також відчують збільшення вартості як централізованого постачання холодної води, так і водовідведення. Нові тарифи становитимуть: водопостачання – 56,55 гривні, водовідведення – 68,65 гривні.

Тарифи на ці послуги підвищаться і для жителів Підгайцівської громади Волинської області. З 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення будуть такими: вода – 22,31 гривні за кубометр, каналізація – 29,54 гривні за кубометр.

Важливо! НКРЕКП запровадила заборону на підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у великих містах.