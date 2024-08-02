Стоимость воды в августе

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 гривны до 45,97 гривны. Таким образом, самая дешевая вода на Харьковщине, а самая дорогая в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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В некоторых небольших городах Украины жители уже могли столкнуться с повышением стоимости водоснабжения. Местные органы власти на этих территориях получили полномочия определять цены на эту важную услугу.

Как следствие, в некоторых городах наблюдается существенный рост цен, причем тарифы выросли на 40%. В частности:

В "Львовводоканале" абонентская плата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, до 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, до 31,15 гривны. Цена на водоотведение для потребителей без счетчика также поднялась до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть, до 50,78 гривны.

В Нововолынске и "Бориспольводоканале" приняли решение повысить тарифы на воду в начале 2024 года. Абоненты КП "Микуличи" также почувствуют увеличение стоимости как централизованного снабжения холодной воды, так и водоотведения. Новые тарифы составят: водоснабжение – 56,55 гривны, водоотвод – 68,65 гривны.

Тарифы на эти услуги повысятся и для жителей Подгайцевской общины Волынской области. С 1 августа тарифы на водоснабжение и водоотведение будут такими: вода – 22,31 гривны за кубометр, канализация – 29,54 гривны за кубометр.