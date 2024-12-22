Індекс "Олів'є" 2024: як змінилися ціни в Україні за рік

Ціни на продукти помітно змінились за 2024 рік. Не оминуло здорожчання й традиційний новорічний салат "Олів’є". За підрахунками фахівців, ціна салату зросла майже на 20%.

Індекс "Олівʼє" у 2024 році

Максим Гопка, аналітик УКАБ, в коментарі для 24 Каналу порахував, що у 2024 році вартість салату "Олівʼє" для 6 осіб зросте на 19%.

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Загалом ціна всіх інгредієнтів для приготування салату у 2024 році складе 300 гривень, тоді як у 2023 році його ціна становила 251,4 гривні.

Зокрема, індекс споживчих цін для приготування традиційного новорічного салату змінився наступним чином:

ковбаса варена (350 грамів) подорожчала на 29%, досягнувши вартості 152 гривні проти 118 гривень торік;

(350 грамів) подорожчала на 29%, досягнувши вартості 152 гривні проти 118 гривень торік; яйця (4 штуки) стали дорожчими на 33%, ціна зросла з 24 до 32 гривень цьогоріч.

(4 штуки) стали дорожчими на 33%, ціна зросла з 24 до 32 гривень цьогоріч. квашені огірки (200 грамів) подорожчали на 17%. Їх ціна збільшилася до 35 гривень з 30 гривень.

Ціни на деякі овочі також зросли:

морква (150 грамів) подорожчала у 2,5 раза – з 2 гривень до 5 гривень;

(150 грамів) подорожчала у 2,5 раза – з 2 гривень до 5 гривень; картопля (300 грамів) – удвічі, з 5,4 гривні до 11 гривень.

Проте деякі продукти подешевшали. Наприклад, зелений горошок у банці став дешевшим на 23%, з 52 гривень до 40 гривень, а 200 грамів майонезу для заправки салату подешевшали на 25% – з 25 гривень до 20 гривень.

Як зросла вартість продуктів за рік

Як повідомив аналітик Максим Гопка, в середньому вартість новорічного столу для українців у цьому році зросте на 13 – 14% порівняно з минулим роком.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Кожен українець має власні споживчі вподобання. Новорічний стіл у кожної сім’ї виглядає по-своєму, проте є продукти, які залишаються спільними для багатьох. В середньому новорічний стіл для українців в цьому році зросте на 13 – 14% порівнюючи з минулим роком.

Аналізуючи зміну індексу споживчих цін, за 11 місяців 2024 року найбільше зросли ціни на:

овочі – на 43%;

фрукти – на 16%;

хліб і хлібопродукти – на 12%;

молоко, сир та яйця – на 14%.

Найменше зросли ціни на цукор (без змін) та мʼясо і мʼясопродукти (на 2,2%).

Водночас, за оцінкою директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенка, вартість новорічного столу у 2025 році становитиме 3 594 гривні, що на 24,8% більше порівняно з минулим роком.