Дорожче, ніж у Києві та Львові: де оренда однокімнатної квартири коштує понад 13000 гривень

В Україні здорожчала оренда житла. Так, у квітні винайняти 1-кімнатну квартиру в середньому коштувало 6 101 гривню, тоді як у січні було на 108 гривень дешевше – 5 993 гривні.

Де винаймати житло найдешевше

За даними Держстату, найнижчі розцінки на винайм 1-кімнатної квартири встановили прифронтових та областях, які мають спільний кордон з Росією. Так, найнижчі ціни зафіксовані в Сумській області – в середньому 2 768 гривень. На 1 гривню дорожче в Запорізькій. Далі йдуть:

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Херсонська – 2 959 гривень;

Миколаївська – 3 432 гривні;

Харківська – 3 530 гривень;

Чернігівська – 3 740 гривень.

Де ціни найвищі

Лише у 2 областях оренда 1-кімнатної квартири коштує понад 10 000 гривень. Це:

Закарпатська – в середньому 13 123 гривні;

Львівська – 11 542 гривні.

Зверніть увагу! Сплачувати за оренду квартири варто тільки після того, як ви ознайомитесь з договором оренди, побуваєте в житлі. Після оплати вам мають видати копію підписаного договору та ключі.

Ще у трьох регіонах викласти доведеться понад 7 000 гривень. Зокрема:

у Києві – 7 590 гривень;

Хмельницькій області – 7 181 гривня;

Чернівецькій – 7 095 гривень.

Яким квартирам віддають перевагу українці

За словами експертів з нерухомості, внаслідок тривалих масових атак Росії по критичній інфраструктурі України в орендарів змінилися пріоритети у виборі квартир. Так: