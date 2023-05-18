Дорожче, ніж у Києві та Львові: де оренда однокімнатної квартири коштує понад 13000 гривень

18 травня 2023, 12:07
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Джерело:

Держстат

В Україні здорожчала оренда житла. Так, у квітні винайняти 1-кімнатну квартиру в середньому коштувало 6 101 гривню, тоді як у січні було на 108 гривень дешевше – 5 993 гривні.

Де винаймати житло найдешевше

За даними Держстату, найнижчі розцінки на винайм 1-кімнатної квартири встановили прифронтових та областях, які мають спільний кордон з Росією. Так, найнижчі ціни зафіксовані в Сумській області – в середньому 2 768 гривень. На 1 гривню дорожче в Запорізькій. Далі йдуть:

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  • Херсонська – 2 959 гривень;
  • Миколаївська – 3 432 гривні;
  • Харківська – 3 530 гривень;
  • Чернігівська – 3 740 гривень.

Де ціни найвищі

Лише у 2 областях оренда 1-кімнатної квартири коштує понад 10 000 гривень. Це:

  • Закарпатська – в середньому 13 123 гривні;
  • Львівська – 11 542 гривні.

Ще у трьох регіонах викласти доведеться понад 7 000 гривень. Зокрема:

  • у Києві – 7 590 гривень;
  • Хмельницькій області – 7 181 гривня;
  • Чернівецькій – 7 095 гривень.

Яким квартирам віддають перевагу українці

За словами експертів з нерухомості, внаслідок тривалих масових атак Росії по критичній інфраструктурі України в орендарів змінилися пріоритети у виборі квартир. Так:

  • українці шукають квартири на низьких поверхах – адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання;
  • у пріоритеті квартири з газопостачанням;
  • важливу роль відіграє відстань до об'єктів критичної інфраструктури, по яких може бути завдано удару.
Автор: Роман Костюченко