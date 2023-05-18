Дорожче, ніж у Києві та Львові: де оренда однокімнатної квартири коштує понад 13000 гривень
Джерело:Держстат
В Україні здорожчала оренда житла. Так, у квітні винайняти 1-кімнатну квартиру в середньому коштувало 6 101 гривню, тоді як у січні було на 108 гривень дешевше – 5 993 гривні.
Де винаймати житло найдешевше
За даними Держстату, найнижчі розцінки на винайм 1-кімнатної квартири встановили прифронтових та областях, які мають спільний кордон з Росією. Так, найнижчі ціни зафіксовані в Сумській області – в середньому 2 768 гривень. На 1 гривню дорожче в Запорізькій. Далі йдуть:
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- Херсонська – 2 959 гривень;
- Миколаївська – 3 432 гривні;
- Харківська – 3 530 гривень;
- Чернігівська – 3 740 гривень.
Де ціни найвищі
Лише у 2 областях оренда 1-кімнатної квартири коштує понад 10 000 гривень. Це:
- Закарпатська – в середньому 13 123 гривні;
- Львівська – 11 542 гривні.
Ще у трьох регіонах викласти доведеться понад 7 000 гривень. Зокрема:
- у Києві – 7 590 гривень;
- Хмельницькій області – 7 181 гривня;
- Чернівецькій – 7 095 гривень.
Яким квартирам віддають перевагу українці
За словами експертів з нерухомості, внаслідок тривалих масових атак Росії по критичній інфраструктурі України в орендарів змінилися пріоритети у виборі квартир. Так:
- українці шукають квартири на низьких поверхах – адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання;
- у пріоритеті квартири з газопостачанням;
- важливу роль відіграє відстань до об'єктів критичної інфраструктури, по яких може бути завдано удару.