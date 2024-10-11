Купити злотий за долари: скільки коштує польська валюта

Курс польської валюти до гривні за останні кілька днів практично не змінювався. Зрештою, курс злотого до долара теж суттєво не коливається.

Скільки коштує злотий у доларах

Станом на 11 жовтня 2024 року курс польського злотого до долара США становить приблизно 0,25 долара за один злотий, повідомляє "Мінфін".

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Цей курс є середнім по банках, а також відповідає курсам, які використовують платіжні системи Visa та Mastercard.

Курс польського злотого до долара виглядає так:

Середній курс в банках : 1 злотий – 0,25 долара.

: 1 злотий – 0,25 долара. Курс Visa : 1 злотий – 0,253 долара.

: 1 злотий – 0,253 долара. Курс Mastercard : 1 злотий – 0,253 долара.

: 1 злотий – 0,253 долара. Курс НБУ : 1 злотий – 0,254 долара.

: 1 злотий – 0,254 долара. Середній курс в обмінниках: 1 злотий – 0,255 долара.

Скільки коштує злотий у банках

Станом на 9-11 жовтня 2024 року, курс конвертації 1 польського злотого в долари за різними банками виглядає так: