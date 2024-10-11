Купити злотий за долари: скільки коштує польська валюта
11 жовтня 2024, 17:04Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Курс польської валюти до гривні за останні кілька днів практично не змінювався. Зрештою, курс злотого до долара теж суттєво не коливається.
Скільки коштує злотий у доларах
Станом на 11 жовтня 2024 року курс польського злотого до долара США становить приблизно 0,25 долара за один злотий, повідомляє "Мінфін".
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Цей курс є середнім по банках, а також відповідає курсам, які використовують платіжні системи Visa та Mastercard.
Курс польського злотого до долара виглядає так:
- Середній курс в банках: 1 злотий – 0,25 долара.
- Курс Visa: 1 злотий – 0,253 долара.
- Курс Mastercard: 1 злотий – 0,253 долара.
- Курс НБУ: 1 злотий – 0,254 долара.
- Середній курс в обмінниках: 1 злотий – 0,255 долара.
Скільки коштує злотий у банках
Станом на 9-11 жовтня 2024 року, курс конвертації 1 польського злотого в долари за різними банками виглядає так:
- Райффайзен Банк: 1 злотий – 0,23 долара;
- Акордбанк: 1 злотий – 0,23 долара;
- Ощадбанк: 1 злотий – 0,24 долара;
- Укргазбанк: 1 злотий – 0,24 долара;
- ПУМБ: 1 злотий – 0,24 долара;
- Укрексімбанк: 1 злотий – 0,25 долара;
- Приватбанк: 1 злотий – 0,25 долара.