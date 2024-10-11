Сколько стоит злотый в долларах

По состоянию на 11 октября 2024 года курс польского злотого к доллару США составляет примерно 0,25 доллара за один злотый, сообщает "Минфин".

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Этот курс является средним по банкам, а также соответствует курсам, которые используют платежные системы Visa и Mastercard.

Курс польского злотого к доллару выглядит так:

Средний курс в банках : 1 злотый – 0,25 доллара.

: 1 злотый – 0,25 доллара. Курс Visa : 1 злотый – 0,253 доллара.

: 1 злотый – 0,253 доллара. Курс Mastercard : 1 злотый – 0,253 доллара.

: 1 злотый – 0,253 доллара. Курс НБУ : 1 злотый – 0,254 доллара.

: 1 злотый – 0,254 доллара. Средний курс в обменниках: 1 злотый – 0,255 доллара.

Сколько стоит злотый в банках

По состоянию на 9-11 октября 2024 года, курс конвертации 1 польского злотого в доллары по разным банкам выглядит так: