Який ліміт на зняття готівки

Конвертація коштів при знятті відбуватиметься за курсом міжнародної платіжної системи. Зняти можна будь-яку суму в межах ліміту, встановленого НБУ.

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НБУ встановив ліміти на зняття готівки за кордоном:

Для валютних карток – до 100 000 гривень в еквіваленті на день;

Для гривневих карток – до 12 500 гривень на тиждень і 50 000 гривень на місяць.

Важливо! При знятті готівки варто бути уважними, оскільки банкомати за кордоном часто належать приватним компаніям, що може призвести до високих комісій.

Яка комісія в банках

ПриватБанк дозволяє зняти до 12 500 гривень на тиждень з гривневих рахунків за кордоном та до 100 000 гривень з валютних рахунків на день, комісія 2%.

Monobank бере 4% за зняття понад залишок на рахунку та 2% за зняття власних коштів.

Sense Bank не стягує комісію за дебетовими картками в межах ліміту: 12 500 гривень на тиждень на зняття і 100 000 гривень на покупки на місяць.

KredoBank має ліміт 11 250 гривень з гривневих та 90 000 гривень з валютних рахунків на день.

ПУМБ стягує до 1,5% комісії за зняття готівки з лімітом 12 500 гривень на тиждень.