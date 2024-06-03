Ціна полуниці знизилась вдвічі: скільки коштує кіло

Ціни на полуницю в Україні почали суттєво знижуватися. Перш за все, це обумовлено зростанням пропозиції на ринку.

Скільки нині коштує полуниця

Нині спостерігається зниження вартості полуниці. Зокрема, як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", полуниця коштує 60 – 65 гривень за кілограм, передає 24 Канал.

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Попри те, що цьогорічні весняні заморозки дещо пошкодили частину врожаю, очікується, що ціни будуть дуже близькими до минулорічних​.

Можна очікувати, що ціни будуть далі знижуватися протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації, що є сприятливим часом для закупівлі ягід для зимових запасів,

– розповіла Попович.

Щодо сезону консервації, то він зазвичай починається наприкінці червня та на початку липня, коли ціни на полуницю та інші сезонні ягоди досягають свого мінімуму.

Як коливаються ціни на полуницю

Ціни на полуницю на початку сезону варіювалися від 100 до 150 гривень за кілограм. Протягом сезону, особливо ближче до його піка у другій половині червня, зазвичай ціни знижуються через зростання пропозиції на ринку. Минулого року ціни почали знижуватися вже у червні, і схожа ситуація очікується цьогоріч.

Цьогоріч сезон української полуниці розпочався на кілька тижнів раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Збір ягід стартував на три тижні раніше, ніж зазвичай, уже в третій декаді травня через аномально теплу весну.