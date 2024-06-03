Як змінилися ціни на м'ясо та яйця на сьогодні

Аналітик Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на яйця суттєво знизилися в цьому році навіть раніше за вплив факторів сезонності. А на м’ясо вартість змінилась несуттєво, адже вона піддається загальноекономічним трендам.

Читайте також Пенсії зростуть, а за ними податки та тарифи: які зміни чекають українців з 1 червня

Наразі середня ціна яєць становить 37,93 гривні за десяток проти 66,40 гривні за десяток у 2023 році.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Це підтверджується тим, що пропозиції збільшилась, оскільки раннє тепло вплинуло на збільшення виробництва. Обсяг виробництва яєць за січень-квітень 2024 рік становить 3627,2 мільйона штук, що на 6% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас ціни на свинину знаходяться майже на тому ж рівні, що й торік з незначним зниженням.

знаходяться майже на тому ж рівні, що й торік з незначним зниженням. За словами Гопки, суттєво зросла ціна саме на яловичину . Поголів'я великої рогатої худоби знижується та багато голів експортується, що також впливає на пропозицію яловичини.

. Поголів'я великої рогатої худоби знижується та багато голів експортується, що також впливає на пропозицію яловичини. Ціни на курятину, зростають відповідно від затрат на електроенергію.

Що з цінами на ранні овочі та сезонні фрукти

Рання картопля почала знижуватися в ціні, пропозиції на ринку побільшало – поточна ціна становить 30 гривень за кілограм.

почала знижуватися в ціні, пропозиції на ринку побільшало – поточна ціна становить 30 гривень за кілограм. Молода капуста – 8 гривень за кілограм,

– 8 гривень за кілограм, Редиска – 14,50 гривні за кілограм,

– 14,50 гривні за кілограм, Огірки – 26,50 гривні за кілограм,

– 26,50 гривні за кілограм, Зелена цибуля – 45 гривень за кілограм.

Ціни на овочі поступово знижуються. Пропозиції вдосталь, вона зростає з кожним тижнем, – каже Максим Гопка

Водночас ситуація із сезонними фруктами буде дещо іншою:

Яблука зростатимуть в ціни, адже їх сезон розпочнеться лише в липні,

зростатимуть в ціни, адже їх сезон розпочнеться лише в липні, А вартість полуниці та черешні буде в середньому на рівні минулого року.

*Ціни вище зазначені за гуртові закупівлі.