Сколько сейчас стоит клубника

Сейчас наблюдается снижение стоимости клубники. В частности, как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", клубника стоит 60 – 65 гривен за килограмм, передает 24 Канал.

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Несмотря на то, что нынешние весенние заморозки несколько повредили часть урожая, ожидается, что цены будут очень близкими к прошлогодним.

Можно ожидать, что цены будут дальше снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов,

– рассказала Попович.

Относительно сезона консервации, то он обычно начинается в конце июня и в начале июля, когда цены на клубнику и другие сезонные ягоды достигают своего минимума.

Как колеблются цены на клубнику

Цены на клубнику в начале сезона варьировались от 100 до 150 гривен за килограмм. В течение сезона, особенно ближе к его пику во второй половине июня, обычно цены снижаются из-за роста предложения на рынке. В прошлом году цены начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается в этом году.

Интересно! В этом году сезон украинской клубники начался на несколько недель раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Сбор ягод стартовал на три недели раньше, чем обычно, уже в третьей декаде мая из-за аномально теплой весны.