Скільки коштує рік стажу в 2024 році

Українці, яким не вистачає страхового стажу, щоб вийти на пенсію, можуть його докупити. Проте зробити це буде зовсім не дешево.

Скільки коштує рік стажу

Українці віком від 16 років можуть докупити страховий стаж, якого їм не вистачає ля виходу на пенсію. Один повний місяць коштує – 1 760 гривень.

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Відповідно рік стажу коштуватиме 21 1120 гривень. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Як купити стаж

Щоб купити стаж, треба укласти договір з ПФУ про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Алгоритм такий: