Скільки коштує рік стажу в 2024 році
23 вересня 2024, 09:41Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Українці, яким не вистачає страхового стажу, щоб вийти на пенсію, можуть його докупити. Проте зробити це буде зовсім не дешево.
Скільки коштує рік стажу
Українці віком від 16 років можуть докупити страховий стаж, якого їм не вистачає ля виходу на пенсію. Один повний місяць коштує – 1 760 гривень.
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Відповідно рік стажу коштуватиме 21 1120 гривень. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Як купити стаж
Щоб купити стаж, треба укласти договір з ПФУ про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Алгоритм такий:
- Увійти до особистого кабінету ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
- Обрати розділ "Комунікація з ПФУ" і натиснути "Договір на добровільну участь".
- Внести персональні дані особи, на користь якої будуть надходити добровільні внески (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження).
- Якщо внески людина платитиме за себе, то слід натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й зазначити необхідну інформацію.
- Дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані.
- Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити".
- Сплатити внески, обравши зручний спосіб (через "Portmone" чи платіжне доручення).