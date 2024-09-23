Сколько стоит год стажа
Украинцы в возрасте от 16 лет могут докупить страховой стаж, которого им не хватает ля выхода на пенсию. Один полный месяц стоит – 1 760 гривен.
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Соответственно год стажа будет стоить 21 1120 гривен. Делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.
Как купить стаж
Чтобы купить стаж, надо заключить договор с ПФУ о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Алгоритм следующий:
- Войти в личный кабинет ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи, Дія.подписи или системы GOV.ID.
- Выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие".
- Внести персональные данные лица, в пользу которого будут поступать добровольные взносы (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения).
- Если взносы человек будет платить за себя, то следует нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию.
- Дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные.
- Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить".
- Оплатить взносы, выбрав удобный способ (через "Portmone" или платежное поручение).