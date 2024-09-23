Скільки коштує рік стажу

Українці віком від 16 років можуть докупити страховий стаж, якого їм не вистачає ля виходу на пенсію. Один повний місяць коштує – 1 760 гривень.

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Відповідно рік стажу коштуватиме 21 1120 гривень. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Як купити стаж

Щоб купити стаж, треба укласти договір з ПФУ про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Алгоритм такий: