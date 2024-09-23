Скільки коштує рік стажу
Українці віком від 16 років можуть докупити страховий стаж, якого їм не вистачає ля виходу на пенсію. Один повний місяць коштує – 1 760 гривень.
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Відповідно рік стажу коштуватиме 21 1120 гривень. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Як купити стаж
Щоб купити стаж, треба укласти договір з ПФУ про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Алгоритм такий:
- Увійти до особистого кабінету ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
- Обрати розділ "Комунікація з ПФУ" і натиснути "Договір на добровільну участь".
- Внести персональні дані особи, на користь якої будуть надходити добровільні внески (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження).
- Якщо внески людина платитиме за себе, то слід натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й зазначити необхідну інформацію.
- Дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані.
- Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити".
- Сплатити внески, обравши зручний спосіб (через "Portmone" чи платіжне доручення).