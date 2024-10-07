Курс злотого сьогодні: як змінилася вартість польської валюти

Станом на 7 жовтня, офіційний курс польського злотого знизився ще на пʼять копійок. Втім, у банках та обмінниках курс валюти залишився відносно стабільним.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 8 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,53 гривні (-5 копійок проти 4 жовтня). Отже, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 053 гривні, що на пʼять гривень дешевше від пʼятниці 4 жовтня.

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін. Водночас в обмінниках курс купівлі валюти суттєво вищий, а от продаж вигідніше здійснювати у банках.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,35 гривні (без змін) та продаж – 10,70 гривні (-5 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,60 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,75 гривні (-3 копійки).

Зауважте! За 100 злотих у банках доведеться заплатити приблизно 1 070 гривень. У той час як в обмінних пунктах курс трохи вищий – там за 100 злотих ви віддасте близько 1 075 гривень. Однак, остаточна вартість купівлі валюти залежить від вибору фінансової установи.