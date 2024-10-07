Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 8 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,53 гривны (-5 копеек против 4 октября). Итак, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 053 гривны, что на пять гривен дешевле пятницы 4 октября.

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений. В то же время в обменниках курс покупки валюты существенно выше, а вот продажу выгоднее осуществлять в банках.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,35 гривны (без изменений) и продажа – 10,70 гривны (-5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,60 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,75 гривны (-3 копейки).

Заметьте! За 100 злотых в банках придется заплатить примерно 1 070 гривен. В то время как в обменных пунктах курс немного выше – там за 100 злотых вы отдадите около 1 075 гривен. Однако, окончательная стоимость покупки валюты зависит от выбора финансового учреждения.