Відсутність реформ у МСЕК: скільки коштує Україні проблеми з комісіями

В Україні наразі є понад 350 медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), де працюють близько 1 200 лікарів. За такої кількості установ, система не лише не витримує навантажень військового часу, але й потрапляє у корупційні скандали.

Для чого зміни у роботі МСЕКу

До війни фейкові пенсії через МСЕК часто робили державні службовці або працівники держпідприємств, щоб отримувати пенсії та додаткові виплати, пише 24 канал з посилання на слова Романа Ланського, колишнього радника МОЗ.

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Зокрема, півсотні прокурорів Хмельницької області змогли оформити інвалідності та отримати додаткові пенсії на суму не менше 54 мільйонів гривень. Відповідно, не дивно, що уряд зайнявся реформою МСЕКу.

Перехід до нової, більш поширеної у світі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ), заміна комісії і цифровізація даних – лише перші кроки. Вони не змінюють суть проблеми, лише міняють шило на мило, одних потенціних отримувачів хабарів на інших,

– сказав Роман Ланський.

І якщо у 2023 році пенсію за інвалідністю отримували 1,5 мільйона людей, то середній розмір виплат – 3,5 тисячі гривень. Якщо 20% з них мають фейкові статуси, це понад 1 мільярд гривень щомісячно.

Нині Міністерство пропонує:

змінити класифікацію, за якою оцінюють пацієнтів;

прибрати комісії;

віддати цей функціонал командам фахівців у кластерних лікарнях.

Водночас огляд і рішення щодо пацієнтів так само відбуватимуться в ручному режимі, а кінцеві дані вноситимуться в Електронну систему охорони здоров’я.

Важливо! На думку Романа Ланського, потрібно паралельно проводити переатестацію сумнівних кейсів. Таким чином можна буде отримати заощадження та купу бюджетних коштів.

Як знизити корупційні ризики при отриманні інвалідності

На думку колишнього радника МОЗ, слід розділити процедуру отримання інвалідності на кілька етапів та долучити до неї фахівців з різних регіонів. Таким чином вдасться розірвати чіткий лінійний зв’язок між конкретним пацієнтом та лікарем. Адже саме цей зв'язок і створює корупційний ризик.

Це виглядатиме так: людина проходить огляд у Хмельницькому, її дані анонімізуються, лікар у Миколаєві отримує знеособлений пакет документів з результатами медоглядів та ухвалює рішення про групу інвалідності,

– пояснив Ланський.

Важливо! Лікарі повинні знати, що їх рішення періодично перевіряють вищі контрольні органи. Крім того, результати цих перевірок можуть потрапити до правоохоронців.