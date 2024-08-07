Скільки коштуватиме виготовити український паспорт

Кожен українець проходить процедуру виготовлення паспорта декілька разів за життя. Ця процедура не безкоштовна, але ціни на неї міняються рідко.

Скільки коштує український паспорт

У Державній міграційній службі вартість адміністративного збору, якщо громадянин виготовляє паспорт протягом 20 днів складає – 504 гривні. Ціна складається з:

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адміністративної послуги – 126 гривні;

бланка – 378 гривні.

Якщо особа хоче виготовити документ протягом 10 днів, сума зросте до 874 гривні. Розподіл такий:

вартість адміністративної послуги – 496 гривні;

вартість бланка – 378 гривні.

Скільки коштує зробити паспорт у Держаному підприємстві Документ

оформлення ID-картки вперше з 14 років – 540 гривень;

оформлення ID-картки замість старого зразка 1994 року або обмін паспорта (за 20 робочих днів) – 1 044 гривні;

терміновий обмін ID-картки (10 робочих днів) – 1 414 гривень.

Якщо паспорт був втрачений чи пошкоджений, українець має заплатити держмито у розмірі 34 гривні.Особи віком від 14 років, які отримують документ вперше, можуть отримати паспорт безкоштовно.