Сколько стоит украинский паспорт
В Государственной миграционной службе стоимость административного сбора, если гражданин изготавливает паспорт в течение 20 дней составляет – 504 гривны. Цена состоит из:
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- административной услуги – 126 гривны;
- бланка – 378 гривны.
Если лицо хочет изготовить документ в течение 10 дней, сумма возрастет до 874 гривны. Распределение такое:
- стоимость административной услуги – 496 гривны;
- стоимость бланка – 378 гривны.
Сколько стоит сделать паспорт в Государственном предприятии Документ
- оформление ID-карты впервые с 14 лет – 540 гривен;
- оформление ID-карты вместо старого образца 1994 года или обмен паспорта (за 20 рабочих дней) – 1 044 гривны;
- срочный обмен ID-карты (10 рабочих дней) – 1 414 гривен.