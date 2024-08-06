Какую информацию должны подать ОСМД
Для получения субсидий и льгот по экспериментальному проекту, они подают информацию об адресах и размере взносов.
Читайте также Август без пенсии: почему у украинцев могут забрать выплаты
По общим правилам, при каждом назначении субсидий предоставляется информация о размере взносов и задолженности по запросу Пенсионного фонда.
Также предусмотрено предоставление информации об изменениях в ценах на услуги, размер взносов и форму управления домом. Информацию можно подавать как в электронном виде через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, так и в бумажном формате.