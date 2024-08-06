Какую информацию должны подать ОСМД

Для получения субсидий и льгот по экспериментальному проекту, они подают информацию об адресах и размере взносов.

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По общим правилам, при каждом назначении субсидий предоставляется информация о размере взносов и задолженности по запросу Пенсионного фонда.

Также предусмотрено предоставление информации об изменениях в ценах на услуги, размер взносов и форму управления домом. Информацию можно подавать как в электронном виде через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, так и в бумажном формате.

Обратите внимание! В назначении жилищных субсидий и льгот не может быть отказано, если управляющие многоквартирных домов и ОСМД подают информацию в бумажном виде и не зарегистрированы в электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.