Яку інформацію мають подати ОСББ

Для отримання субсидій та пільг за експериментальним проєктом, вони подають інформацію про адреси та розмір внесків.

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За загальними правилами, при кожному призначенні субсидій надається інформація про розмір внесків і заборгованість за запитом Пенсійного фонду.

Також передбачено надання інформації про зміни в цінах на послуги, розмір внесків та форму управління будинком. Інформацію можна подавати як в електронному вигляді через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, так і в паперовому форматі.

Зауважте! У призначенні житлових субсидій та пільг не може бути відмовлено, якщо управителі багатоквартирних будинків та ОСББ подають інформацію в паперовому вигляді та не зареєстровані в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.