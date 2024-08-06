Яку інформацію мають подати ОСББ
Для отримання субсидій та пільг за експериментальним проєктом, вони подають інформацію про адреси та розмір внесків.
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За загальними правилами, при кожному призначенні субсидій надається інформація про розмір внесків і заборгованість за запитом Пенсійного фонду.
Також передбачено надання інформації про зміни в цінах на послуги, розмір внесків та форму управління будинком. Інформацію можна подавати як в електронному вигляді через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, так і в паперовому форматі.