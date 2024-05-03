Дешевше, ніж в Україні: скільки коштує великодній кошик у Польщі
Джерело:Gremi Personal
Цьогоріч великодній кошик у Польщі коштуватиме дешевше, ніж в Україні. Таку інформацію опублікували Інститут аграрної економіки та аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Порівняння цін на базові продукти
Цьогоріч вартість збору великоднього кошика для чотирьох осіб становитиме в Україні 1 422 гривні, а в Польщі — 1 326 гривень.
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Розцінки на страви з великоднього кошика у порівнянні виглядають так:
Домашня паска:
- в Україні – 179,8 гривні за кілограм;
- у Польщі – 185 гривень;
Ковбаса:
- в Україні – 200 гривень за пів кілограма;
- у Польщі – 244 гривні;
Буженина:
- в Україні – 265 гривень за пів кілограма;
- у Польщі – 195 гривень.
Сало:
- в Україні – 110 гривень за пів кілограма;
- у Польщі – 200 гривень.
Українцям доводиться платити значно більше за молочні продукти порівняно з Польщею.
Твердий сир:
- в Україні – 265 гривень за пів кілограма;
- у Польщі – 117 гривень.
Вершкове масло:
- в Україні – 194,75 гривень;
- у Польщі – 185 гривень.
М’який сир:
- в Україні – 107,5 гривень;
- у Польщі – 68 гривень.
Попри мінімальну різницю в цінах на продукти, аналіз від Gremi Personal звертає увагу на рівень доходів у обох країнах. Середня місячна зарплата в Україні становить 17 442 гривні, у той час, як у Польщі — 59 332 гривні (6 061 злотий після оподаткування).Важливо! Це означає, що українці витрачають значно більшу частку свого доходу на продукти харчування порівняно з поляками, що також впливає на тенденцію трудової міграції до Польщі.