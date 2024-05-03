Сравнение цен на базовые продукты
В этом году стоимость сбора пасхальной корзины для четырех человек составит в Украине 1 422 гривны, а в Польше - 1 326 гривен.
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Расценки на блюда из пасхальной корзины в сравнении выглядят так:
Домашний кулич:
- в Украине – 179,8 гривны за килограмм;
- в Польше – 185 гривен;
Колбаса:
- в Украине – 200 гривен за полкилограмма;
- в Польше – 244 гривны;
Буженина:
- в Украине – 265 гривен за пол килограмма;
- в Польше – 195 гривен.
Сало:
- в Украине – 110 гривен за пол килограмма;
- в Польше – 200 гривен.
Украинцам приходится платить значительно больше за молочные продукты по сравнению с Польшей.
Твердый сыр:
- в Украине – 265 гривен за полкилограмма;
- в Польше – 117 гривен.
Сливочное масло:
- в Украине – 194,75 гривен;
- в Польше – 185 гривен.
Мягкий сыр:
- в Украине – 107,5 гривен;
- в Польше – 68 гривен.
Несмотря на минимальную разницу в ценах на продукты, анализ от Gremi Personal обращает внимание на уровень доходов в обеих странах. Средняя месячная зарплата в Украине составляет 17 442 гривны, в то время, как в Польше - 59 332 гривны (6 061 злотый после налогообложения).