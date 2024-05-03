Сравнение цен на базовые продукты

В этом году стоимость сбора пасхальной корзины для четырех человек составит в Украине 1 422 гривны, а в Польше - 1 326 гривен.

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Расценки на блюда из пасхальной корзины в сравнении выглядят так:

Домашний кулич:

в Украине – 179,8 гривны за килограмм;

в Польше – 185 гривен;

Колбаса:

в Украине – 200 гривен за полкилограмма;

в Польше – 244 гривны;

Буженина:

в Украине – 265 гривен за пол килограмма;

в Польше – 195 гривен.

Сало:

в Украине – 110 гривен за пол килограмма;

в Польше – 200 гривен.

Украинцам приходится платить значительно больше за молочные продукты по сравнению с Польшей.

Твердый сыр:

в Украине – 265 гривен за полкилограмма;

в Польше – 117 гривен.

Сливочное масло:

в Украине – 194,75 гривен;

в Польше – 185 гривен.

Мягкий сыр:

в Украине – 107,5 гривен;

в Польше – 68 гривен.

К слову! За банку хрена объемом 250 граммов украинцы платят 27 гривен, поляки - 39 гривен. Цена за 150 граммов соли в Украине составляет 3 гривны, в Польше - 5 гривен.

Несмотря на минимальную разницу в ценах на продукты, анализ от Gremi Personal обращает внимание на уровень доходов в обеих странах. Средняя месячная зарплата в Украине составляет 17 442 гривны, в то время, как в Польше - 59 332 гривны (6 061 злотый после налогообложения).

Важноэто означает, что украинцы тратят значительно большую долю своего дохода на продукты питания по сравнению с поляками, что также влияет на тенденцию трудовой миграции в Польшу.