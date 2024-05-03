Порівняння цін на базові продукти

Цьогоріч вартість збору великоднього кошика для чотирьох осіб становитиме в Україні 1 422 гривні, а в Польщі — 1 326 гривень.

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Розцінки на страви з великоднього кошика у порівнянні виглядають так:

Домашня паска:

в Україні – 179,8 гривні за кілограм;

у Польщі – 185 гривень;

Ковбаса:

в Україні – 200 гривень за пів кілограма;

у Польщі – 244 гривні;

Буженина:

в Україні – 265 гривень за пів кілограма;

у Польщі – 195 гривень.

Сало:

в Україні – 110 гривень за пів кілограма;

у Польщі – 200 гривень.

Українцям доводиться платити значно більше за молочні продукти порівняно з Польщею.

Твердий сир:

в Україні – 265 гривень за пів кілограма;

у Польщі – 117 гривень.

Вершкове масло:

в Україні – 194,75 гривень;

у Польщі – 185 гривень.

М’який сир:

в Україні – 107,5 гривень;

у Польщі – 68 гривень.

До слова! За банку хріну об'ємом 250 грамів українці платять 27 гривень, поляки — 39 гривень. Ціна за 150 грамів солі в Україні становить 3 гривні, у Польщі — 5 гривень.

Попри мінімальну різницю в цінах на продукти, аналіз від Gremi Personal звертає увагу на рівень доходів у обох країнах. Середня місячна зарплата в Україні становить 17 442 гривні, у той час, як у Польщі — 59 332 гривні (6 061 злотий після оподаткування).

Важливо! Це означає, що українці витрачають значно більшу частку свого доходу на продукти харчування порівняно з поляками, що також впливає на тенденцію трудової міграції до Польщі.