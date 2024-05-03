Порівняння цін на базові продукти

Цьогоріч вартість збору великоднього кошика для чотирьох осіб становитиме в Україні 1 422 гривні, а в Польщі — 1 326 гривень.

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Розцінки на страви з великоднього кошика у порівнянні виглядають так:

Домашня паска:

  • в Україні – 179,8 гривні за кілограм;
  • у Польщі – 185 гривень;

Ковбаса:

  • в Україні – 200 гривень за пів кілограма;
  • у Польщі – 244 гривні;

Буженина:

  • в Україні – 265 гривень за пів кілограма;
  • у Польщі – 195 гривень.

Сало:

  • в Україні – 110 гривень за пів кілограма;
  • у Польщі – 200 гривень.

Українцям доводиться платити значно більше за молочні продукти порівняно з Польщею.

Твердий сир:

  • в Україні – 265 гривень за пів кілограма;
  • у Польщі – 117 гривень.

Вершкове масло:

  • в Україні – 194,75 гривень;
  • у Польщі – 185 гривень.

М’який сир:

  • в Україні – 107,5 гривень;
  • у Польщі – 68 гривень.

Попри мінімальну різницю в цінах на продукти, аналіз від Gremi Personal звертає увагу на рівень доходів у обох країнах. Середня місячна зарплата в Україні становить 17 442 гривні, у той час, як у Польщі — 59 332 гривні (6 061 злотий після оподаткування).