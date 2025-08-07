Ціни шокують: скільки зараз доведеться витратити на те, аби зібрати дитину у школу
- Вартість стандартного набору шкільного приладдя складає приблизно 2 тисячі гривень, без урахування одягу.
- Уряд надає одноразову допомогу для першокласників на придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття.
До 1 вересня залишилось зовсім небагато. Більшість батьків уже розпочала підготовку своїх дітей до навчання. Зібрати цьогоріч школяра доволі дорого, особливо, якщо закупатися з 0.
Що потрібно купити для школяра?
Список того, що необхідно школяру, різниться залежно від навчального закладу, класу та формату навчання, пише 24 Канал.
Розглянемо стандартний набір, який підійде для учнів від 1 до 11 класу:
- Одяг та взуття
Якщо у навчального закладу є форма, її потрібно дотримуватися і купувати в окремому порядку. Стандартний набір необхідного для учня складається з:
- взуття на щодень;
- спортивного взуття;
- якщо є потреба, взуття "на вихід";
- декількох сорочок;
- декількох лонгслівів, гольфів та светрів;
- декількох футболок (якщо це дозволяє форма одягу навчального закладу);
- спортивної форми;
- декількох пар штанів (якщо навчальний заклад це допускає, можна обрати джинси);
- для дівчат – спідниці;
- піджака чи жакета.
Не варто забувати і про базові розхідники. Йдеться, зокрема, про шкарпетки, гольфи та гетри.
- Канцелярія
Перш ніж купувати канцелярію, краще уточнити чи є якісь особливі побажання, правила у навчальному закладі. Наприклад, формат зошитів.
Зверніть увагу! Деякі навчальні заклади, наприклад, можуть вимагати використання зошитів формату А4 чи ручки певного кольору.
Стандартний набір канцелярії для школи:
- 2 зошити для кожного предмету (можна обрати різного об'єму);
- декілька синіх ручок;
- декілька кольорових ручок;
- кольоровий маркер;
- олівці прості (сірі);
- олівці кольорові;
- ластик;
- точилка;
- ножиці;
- звичайний клей ПВА чи клей-олівець;
- стікери для нотаток;
- щоденник;
- лінійка.
Для зручності зберігання канцелярії варто придбати пенал. Також не варто забувати про:
- рюкзак;
- багаторазову пляшку для води (або ж термокружку);
- підручні засоби гігієни (серветки та антисептик) ;
- контейнери для їжі.
Скільки коштує набір канцелярії для школяра?
Ціни можуть різнитися, залежно від місця покупки. Розберемося на прикладі середньої вартості:
- 10 зошитів на 48 аркушів – 220 гривень (22 гривні за штуку);
- 5 зошитів на 18 аркушів – 35 гривень (7 гривень за штуку);
- 3 сині ручки – 24 гривні (8 гривень за штуку);
Лайфхак! Аби зекономити, ви можете купувати стрижень замість цілої ручки.
- 1 чорна та 1 червона ручка – 20 гривень (10 гривень за штуку);
- кольоровий маркер – 15 гривень (у деяких магазинах можна придбати цілий набір за приблизно 50 гривень);
- олівці кольорові – за пачку 18 штук доведеться віддати орієнтовно 120 гривень;
- 2 прості олівці – 14 гривень (7 гривень за штуку);
- точилка (чинка) з контейнером коштує приблизно 12 гривень;
- ножиці канцелярські – 60 гривень;
- клей ПВА у тюбику коштує аналогічно до клея-олівця – приблизно 15 гривень;
- стікери для нотаток – орієнтовно 80 гривень за великий набір;
- щоденник – приблизно 100 гривень;
- лінійка – залежить від довжини, на 30 сантиметрів коштує орієнтовно – 30 гривень.
Тобто, загалом за цей набір вийде: 745 гривень. Вартість пеналів дуже різниться:
- м'який пенал можна купити за приблизно 200 гривень;
- а от тверді пенали дорожче, їхня ціна орієнтовно – 350 гривень.
Рюкзаки також мають різну ціну:
- м'які – значно дешевші, вони коштують приблизно 1000 гривень;
- тверді, тобто каркасні, коштують уже близько 2000 гривень.
Відповідно, найдешевший мінімальний набір школяр зараз обійдеться в орієнтовно – 1 945 гривень. Це без урахування одягу та супутніх витрат.
Що таке "Пакунок школяра"?
Цьогоріч уряд впровадив спеціальну допомогу для першокласників, повідомляє ПФУ. Батьки першачків можуть отримати одноразову виплату – 5 000 гривень.
Оформити таку допомогу можна:
- через Дію;
- у відділенні ПФУ.
Важливо! Подати заяву на отримання допомоги можна до 15 листопада 2025 року.
Що можна купити на гроші від "Пакунку школяр"?
Гроші від "Пакунка школяра" надаються у безготівковому форматі. Їх можна витратити на покупку:
- шкільного приладдя;
- одягу та взуття для першачка.
Водночас потрібно зауважити, що покупка має здійснюватись у магазинах, де сферою діяльності є саме торгівля шкільним приладдям, одягом та взуттям.
Зверніть увагу! Кошти від пакунка школяра надходять на спеціальний рахунок, який потрібно відкрити в одному з уповноважених банків. Водночас цього непотрібно робити, якщо ви отримували певну держдопомогу раніше. Йдеться, зокрема, про єПідтримку чи "Пакунок малюка".