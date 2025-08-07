До 1 вересня залишилось зовсім небагато. Більшість батьків уже розпочала підготовку своїх дітей до навчання. Зібрати цьогоріч школяра доволі дорого, особливо, якщо закупатися з 0.

Що потрібно купити для школяра?

Список того, що необхідно школяру, різниться залежно від навчального закладу, класу та формату навчання, пише 24 Канал.

Розглянемо стандартний набір, який підійде для учнів від 1 до 11 класу:

Одяг та взуття

Якщо у навчального закладу є форма, її потрібно дотримуватися і купувати в окремому порядку. Стандартний набір необхідного для учня складається з:

взуття на щодень;

спортивного взуття;

якщо є потреба, взуття "на вихід";

декількох сорочок;

декількох лонгслівів, гольфів та светрів;

декількох футболок (якщо це дозволяє форма одягу навчального закладу);

спортивної форми;

декількох пар штанів (якщо навчальний заклад це допускає, можна обрати джинси);

для дівчат – спідниці;

піджака чи жакета.

Не варто забувати і про базові розхідники. Йдеться, зокрема, про шкарпетки, гольфи та гетри.

Канцелярія

Перш ніж купувати канцелярію, краще уточнити чи є якісь особливі побажання, правила у навчальному закладі. Наприклад, формат зошитів.

Зверніть увагу! Деякі навчальні заклади, наприклад, можуть вимагати використання зошитів формату А4 чи ручки певного кольору.

Стандартний набір канцелярії для школи:

2 зошити для кожного предмету (можна обрати різного об'єму);

декілька синіх ручок;

декілька кольорових ручок;

кольоровий маркер;

олівці прості (сірі);

олівці кольорові;

ластик;

точилка;

ножиці;

звичайний клей ПВА чи клей-олівець;

стікери для нотаток;

щоденник;

лінійка.

Для зручності зберігання канцелярії варто придбати пенал. Також не варто забувати про:

рюкзак;

багаторазову пляшку для води (або ж термокружку);

підручні засоби гігієни (серветки та антисептик) ;

контейнери для їжі.

Скільки коштує набір канцелярії для школяра?

Ціни можуть різнитися, залежно від місця покупки. Розберемося на прикладі середньої вартості:

10 зошитів на 48 аркушів – 220 гривень (22 гривні за штуку);

5 зошитів на 18 аркушів – 35 гривень (7 гривень за штуку);

3 сині ручки – 24 гривні (8 гривень за штуку);

Лайфхак! Аби зекономити, ви можете купувати стрижень замість цілої ручки.

1 чорна та 1 червона ручка – 20 гривень (10 гривень за штуку);

кольоровий маркер – 15 гривень (у деяких магазинах можна придбати цілий набір за приблизно 50 гривень);

олівці кольорові – за пачку 18 штук доведеться віддати орієнтовно 120 гривень;

2 прості олівці – 14 гривень (7 гривень за штуку);

точилка (чинка) з контейнером коштує приблизно 12 гривень;

ножиці канцелярські – 60 гривень;

клей ПВА у тюбику коштує аналогічно до клея-олівця – приблизно 15 гривень;

стікери для нотаток – орієнтовно 80 гривень за великий набір;

щоденник – приблизно 100 гривень;

лінійка – залежить від довжини, на 30 сантиметрів коштує орієнтовно – 30 гривень.

Тобто, загалом за цей набір вийде: 745 гривень. Вартість пеналів дуже різниться:

м'який пенал можна купити за приблизно 200 гривень;

а от тверді пенали дорожче, їхня ціна орієнтовно – 350 гривень.

Рюкзаки також мають різну ціну:

м'які – значно дешевші, вони коштують приблизно 1000 гривень;

тверді, тобто каркасні, коштують уже близько 2000 гривень.

Відповідно, найдешевший мінімальний набір школяр зараз обійдеться в орієнтовно – 1 945 гривень. Це без урахування одягу та супутніх витрат.

Що таке "Пакунок школяра"?

Цьогоріч уряд впровадив спеціальну допомогу для першокласників, повідомляє ПФУ. Батьки першачків можуть отримати одноразову виплату – 5 000 гривень.

Оформити таку допомогу можна:

через Дію;

у відділенні ПФУ.

Важливо! Подати заяву на отримання допомоги можна до 15 листопада 2025 року.

Що можна купити на гроші від "Пакунку школяр"?

Гроші від "Пакунка школяра" надаються у безготівковому форматі. Їх можна витратити на покупку:

шкільного приладдя;

одягу та взуття для першачка.

Водночас потрібно зауважити, що покупка має здійснюватись у магазинах, де сферою діяльності є саме торгівля шкільним приладдям, одягом та взуттям.

Зверніть увагу! Кошти від пакунка школяра надходять на спеціальний рахунок, який потрібно відкрити в одному з уповноважених банків. Водночас цього непотрібно робити, якщо ви отримували певну держдопомогу раніше. Йдеться, зокрема, про єПідтримку чи "Пакунок малюка".