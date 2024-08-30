Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2024 році

Наближається навчальний рік. Батьки прагнуть підготувати дітей до школи якісно, при цьому, не витрачаючи космічні кошти.

Яка вартість підготовки дитини зараз

Аби зекономити на покупках до школи, потрібно завчасно сформувати список покупок. Експерти наголошують, що деяке приладдя можна докуповувати протягом навчального року, тому не варто намагатись усе придбати за один раз, передає 24 Канал.

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Які основні покупки потрібно зробити при підготовці до школи:

Шкільна форма

Вартість шкільного одягу та взуття прям залежить від того у якому класі зараз школяр:

для 1 – 4 класів – базовий гардероб коштуватиме орієнтовно 5 – 6 тисяч гривень;

для 5 – 11 класів – 9 – 12 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Вартість розраховується, зважаючи на стандартний набір шкільної форми: жилет, піджак, штани чи спідниця, гольф і святкове вбрання. У деяких навчальних закладах немає дрескоду, тому школяр може вдягати кежуальний одяг.

Канцелярія

Для кожного класу набір шкільного приладдя різний. Відповідно, вартість набору канцелярії відрізняється:

для 1 – 4 класів – базовий набір це ручки, олівці, фломастери, альбом для малювання, щоденник, зошити, картон та кольоровий папір – орієнтовно 2 тисячі гривень;

для 5 – 11 класів – ручки, зошити, коректор, олівець, гумка, набір лінійок, циркуль – 600 – 1 000 гривень.

Зауважте! Перед покупкою канцтоварів варто уточнити у класного керівника, яке приладдя потрібне. Зазвичай, у старших класах використовують "товсті" зошити – від 48 аркушів, а от у молодшій школі надають перевагу "тонким" варіантам.

Рюкзак

Рюкзак має бути не просто гарний, а ще й комфортний та мати ортопедичну підтримку. Найдешевші моделі коштують від 500 гривень. Середня ціна рюкзаків – 1 500 гривень.

‌Гаджети

Зараз значна частина школярів має змішаний або дистанційний тип навчання. Аби процес отримання знань був максимально приємним та зручним, потрібно правильно обрати цифрового помічника:

найдешевші планшети коштують орієнтовно 1 500 гривень;

ноутбук мінімально коштує 6 тисяч гривень;

настільний комп'ютер має вартість щонайменше 2 500 гривень.

Обирати технічний пристрій потрібно, зважаючи на індивідуальні обставини. Так, ноутбук однозначно функціональніший за планшет. Водночас для певних занять школяру може знадобитись індивідуальне обладнання. До прикладу, якщо учень займається графічним дизайном, він потребує спеціального монітора.