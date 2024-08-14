Отримання водійського посвідчення: скільки коштують водійські права у 2024 році
14 серпня 2024, 17:38Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Отримання водійського посвідчення може обійтися в чималу копієчку. Тому, аби спланувати бюджет на отримання водійських прав у 2024 році, потрібно знати про усі необхідні витрати.
Вартість отримання водійських прав у 2024 році
У 2024 році вартість отримання водійських прав може коливатися залежно від ряду факторів. Зокрема, на кінцеву суму впливає вартість навчання в автошколі, яку обирає майбутній водій. При цьому, ціни можуть відрізнятися від регіону та додаткових умов навчання.
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Таким чином, фінальна вартість водійських прав може коливатися від 14 070 до 24 320 гривень. Тому основні витрати, які слід врахувати це:
- Медкомісія – від 350 до 500 гривень;
- Навчання в автошколі – середня вартість коливається між 12 500 і 22 600 гривень;
- Теоретичний іспит в МВС – 250 гривень;
- Практичний іспит в МВС – 420 гривень;
- Виготовлення та видача бланка посвідчення – до 550 гривень.