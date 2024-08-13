Які пенсії мають українці

Середня пенсія українців станом на 1 липня цього року складає 5 816,62 гривні. Для працюючих осіб цей показник – 6 216,20 гривень.

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Більшість українців мають виплати за віком – 72,9% від загальної кількості. Переважно пенсіонери отримують пенсію через переказ на банківський рахунок. Однак, є і ті, хто користується послугами Укрпошти.

Найменша кількість пенсіонерів має пенсію понад 10 тисяч гривень – 12,5% осіб. Для інших ці виплати такі:

пенсії менш як 3 000 гривень – 26,1% осіб;

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%.

Зверніть увагу! Попри вихід на пенсію, працювати продовжують приблизно 2,7 мільйона осіб.