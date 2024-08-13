Какие пенсии имеют украинцы

Средняя пенсия украинцев по состоянию на 1 июля этого года составляет 5 816,62 гривны. Для работающих лиц этот показатель – 6 216,20 гривен.

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Большинство украинцев имеют выплаты по возрасту – 72,9% от общего количества. Преимущественно пенсионеры получают пенсию через перевод на банковский счет. Однако, есть и те, кто пользуется услугами Укрпочты.

Наименьшее количество пенсионеров имеет пенсию более 10 тысяч гривен – 12,5% человек. Для остальных эти выплаты следующие:

пенсии менее 3 000 гривен – 26,1% человек;

от 3 001 до 4 000 гривен – 17,3% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен – 18,6%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,5%.

Обратите внимание! Несмотря на выход на пенсию, работать продолжают примерно 2,7 миллиона человек.