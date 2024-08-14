Вартість отримання водійських прав у 2024 році

У 2024 році вартість отримання водійських прав може коливатися залежно від ряду факторів. Зокрема, на кінцеву суму впливає вартість навчання в автошколі, яку обирає майбутній водій. При цьому, ціни можуть відрізнятися від регіону та додаткових умов навчання.

Читайте також: Усе ще недостатньо: які пенсії отримує більшість українців зараз

Таким чином, фінальна вартість водійських прав може коливатися від 14 070 до 24 320 гривень. Тому основні витрати, які слід врахувати це:

Медкомісія – від 350 до 500 гривень;

– від 350 до 500 гривень; Навчання в автошколі – середня вартість коливається між 12 500 і 22 600 гривень;

– середня вартість коливається між 12 500 і 22 600 гривень; Теоретичний іспит в МВС – 250 гривень;

– 250 гривень; Практичний іспит в МВС – 420 гривень;

– 420 гривень; Виготовлення та видача бланка посвідчення – до 550 гривень.

Цікаво! Вартість практичного іспиту на права у 2024 році зросла майже в 30 разів, теоретичного – у 13 разів, а вартість прав – у 8 разів.