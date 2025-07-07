Як "докупити" стаж для пенсії: скільки це коштує у 2025 році

Кількість стажу впливає не тільки на розмір пенсії. Цей показник визначає вік, коли особа може піти на заслужений відпочинок.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз

Щоб вийти на пенсію цьогоріч у 60 років, потрібно набути мінімум 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для іншого віку визначено такі мінімуми:

аби піти на пенсію у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Скільки зараз коштує 1 рік стажу

Для зарахування 1 місяцю стажу, потрібно внести платіж рівний мінімальному страховому внеску. Станом на зараз, це 22% від мінімалки (8 000 гривень).

Тобто за стаж доведеться заплатити:

за місяць стажу – 1 760 гривень;

рік – 21 120 гривень.

Кому варто докупити стаж: