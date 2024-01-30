Індекс Біг-Маку: яким має бути курс долара в Україні

Українська гривня зросла у рейтингу Індексу Біг-Маку, зайнявши восьме місце серед світових валют, що оцінюються як недооцінені. Станом на січень 2024 року, ціна Біг-Маку в Україні становить 110 гривень, у порівнянні з 5,69 доларами у США.

Що показує статистика

Індекс Біг-Маку вказує на те, що реальний обмінний курс гривні, а саме 37,44 гривні за долар, недооцінений на 48,4%. Згідно з принципом паритету купівельної спроможності, курс гривні повинен складати близько 19,33 гривні за долар.

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Для порівняння, у США вартість Біг-Маку складає 5,69 долара.

На початку 2024 року найбільш недооціненими вважалися валюти у Тайвані, Індонезії, Індії, Південно-Африканській Республіці, Єгипті, Малайзії та Філіппінах.

А серед переоцінених валют — швейцарський франк, норвезька крона, уругвайське песо, аргентинське песо, євро, шведська крона, костариканський колон та британський фунт.

Показники індексу Біг-Маку в Україні. Джерело: The Economist

Що таке індекс Біг-Маку

Індекс Біг-Маку, створений The Economist у 1986 році, використовує теорію паритету купівельної спроможності для порівняння вартості одного й того ж продукту — бургера Біг-Мак у різних країнах.

У липні 2022 року The Economist не міг оцінити курс гривні через тимчасове закриття ресторанів McDonald's в Україні після російського вторгнення, але ситуація змінилася з повторним відкриттям ресторанів.

! Індекс Біг-Маку, скоригований на ВВП, відповідає на критику, що середня ціна бургера повинна бути нижчою у бідних країнах, ніж у багатих, через менші витрати на працю. Паритет купівельної спроможності вказує на те, куди мають рухатися валютні курси у довгостроковій перспективі, як, наприклад, у випадку з багатіючим Китаєм, але мало що говорить про сьогоднішній рівноважний курс.

Зв'язок між цінами та ВВП на душу населення може бути кращим показником справедливої вартості валюти на сьогодення.