Яку мінімальну зарплату треба отримувати, аби мати право на пенсію

В Україні для отримання пенсії необхідно не лише досягнути пенсійного віку або мати відповідний страховий стаж. Треба також відповідати критерію мінімальної заробітної плати.

Яку зарплату треба мати для пенсії

Аби порахувати, якою має бути мінімальна пенсія особи, можна скористатися "Пенсійним калькулятором", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб чоловік міг оформити пенсію у 60 років у лютому 2025 року, йому необхідно мати не менше 32 років страхового стажу та заробляти щонайменше 4 830 гривень.

При таких умовах розмір його пенсії складе 1 693 гривні.

Для жінок, які виходять на пенсію у 60 років з аналогічним стажем мінімальна зарплата теж має складати 4 830 гривень.

За таких умов пенсія буде трохи вища – 1 769 гривень.

Яка зарплата потрібна для пенсії / Скриншот з сайту ПФУ

Зауважте! Ця сума визначена за стандартними умовами й не включає спеціальні пільги для окремих категорій населення, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи з особливими заслугами перед державою та інші.