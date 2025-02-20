Яку зарплату треба мати для пенсії

Аби порахувати, якою має бути мінімальна пенсія особи, можна скористатися "Пенсійним калькулятором", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб чоловік міг оформити пенсію у 60 років у лютому 2025 року, йому необхідно мати не менше 32 років страхового стажу та заробляти щонайменше 4 830 гривень.

При таких умовах розмір його пенсії складе 1 693 гривні.

Для жінок, які виходять на пенсію у 60 років з аналогічним стажем мінімальна зарплата теж має складати 4 830 гривень.

За таких умов пенсія буде трохи вища – 1 769 гривень.

Яка зарплата потрібна для пенсії / Скриншот з сайту ПФУ

Зауважте! Ця сума визначена за стандартними умовами й не включає спеціальні пільги для окремих категорій населення, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи з особливими заслугами перед державою та інші.