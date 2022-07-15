Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: у ПФУ назвали суми

В Україні майже 3 мільйони працюючих пенсіонерів. У Пенсійному фонді розповіли, що в середньому вони отримують майже 5 тисяч гривень.

Пенсія у працюючих пенсіонерів

З 1 липня 2022 року, загалом в Україні налічувалося 10,8 мільйона пенсіонерів, повідомили у ПФУ. З них лише 2,7 мільйона осіб працюють.

Читайте також З друзями краще: як отримати 420 доларів за рефералів

В середньому працюючі пенсіонери отримують 4 665,54 гривні. Це на 228,09 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів. Нагадаємо, що в середньому розмір пенсійних виплат у II кварталі (квітень – червень) зріс на 67 гривень, або на 1,5% до 4 437,45 гривні.

Зауважте, що за останній квартал (квітень – червень) розмір виплат працюючих пенсіонерів збільшився на 132,63 гривні. Наприкінці II кварталу він складав 4 532,91 гривні (станом на 1 квітня).

Як зріс розмір для різних категорій

За віком – 74,31%.

По інвалідності – 13,8%.

У разі витрати годувальника – 5,83%.

За вислугу років – 5,39%.

Соціальні пенсії – 0,62%.

Довічне утримання суддів – 0,03%.

Динаміка розподілу пенсіонерів за розмірами призначених пенсій / інфографіка ПФУ

Розмір пенсій в Україні

Розмір мінімальної пенсії в Україні прикріплений до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня мінімальна пенсія зросла на 93 гривні до 2 027 гривні. Максимальна пенсія – 2 0270 гривень.

Нагадаємо, що пенсіонери можуть отримувати виплати на картку, або через пошту. Детальніше про покрокову інструкцію, як змінити спосіб отримання пенсій, раніше розповідали тут.

Зверніть увагу – окупанти в Маріуполі видають пенсії у рублях: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.