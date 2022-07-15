Пенсия у работающих пенсионеров

С 1 июля 2022 года, всего в Украине насчитывалось 10,8 миллиона пенсионеров, сообщили в ПФУ. Из них только 2,7 миллиона человек работают.

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В среднем работающие пенсионеры получают 4 665,54 гривны. Это на 228,09 гривен больше среднего размера пенсий всех пенсионеров. Напомним, что в среднем размер пенсионных выплат во II квартале (апрель – июнь) вырос на 67 гривен или на 1,5% до 4 437,45 гривны.

Заметим, что за последний квартал (апрель – июнь) размер выплат работающих пенсионеров увеличился на 132,63 гривны. В конце II квартала он составлял 4532,91 гривны (по состоянию на 1 апреля).

Как вырос размер для разных категорий

По возрасту – 74,31%.

По инвалидности – 13,8%.

В случае расхода кормильца – 5,83%.

За выслугу лет – 5,39%.

Социальные пенсии – 0,62%.

Пожизненное содержание судей – 0,03%.

Динамика распределения пенсионеров по размерам назначенных пенсий / инфографика ПФУ

Размер пенсий в Украине

Размер минимальной пенсии в Украине прикреплен к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 июля минимальная пенсия выросла на 93 гривны до 2027 гривен. Максимальная пенсия – 20 270 гривен.

Напомним, что пенсионеры могут получать выплаты на карточку или через почту. Детальнее о пошаговой инструкции, как изменить способ получения пенсий, ранее рассказывали здесь.

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