Пенсія у працюючих пенсіонерів
З 1 липня 2022 року, загалом в Україні налічувалося 10,8 мільйона пенсіонерів, повідомили у ПФУ. З них лише 2,7 мільйона осіб працюють.
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В середньому працюючі пенсіонери отримують 4 665,54 гривні. Це на 228,09 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів. Нагадаємо, що в середньому розмір пенсійних виплат у II кварталі (квітень – червень) зріс на 67 гривень, або на 1,5% до 4 437,45 гривні.
Зауважте, що за останній квартал (квітень – червень) розмір виплат працюючих пенсіонерів збільшився на 132,63 гривні. Наприкінці II кварталу він складав 4 532,91 гривні (станом на 1 квітня).
Як зріс розмір для різних категорій
- За віком – 74,31%.
- По інвалідності – 13,8%.
- У разі витрати годувальника – 5,83%.
- За вислугу років – 5,39%.
- Соціальні пенсії – 0,62%.
- Довічне утримання суддів – 0,03%.
Динаміка розподілу пенсіонерів за розмірами призначених пенсій / інфографіка ПФУ
Розмір пенсій в Україні
Розмір мінімальної пенсії в Україні прикріплений до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня мінімальна пенсія зросла на 93 гривні до 2 027 гривні. Максимальна пенсія – 2 0270 гривень.
Нагадаємо, що пенсіонери можуть отримувати виплати на картку, або через пошту. Детальніше про покрокову інструкцію, як змінити спосіб отримання пенсій, раніше розповідали тут.
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