Скільки отримують "на руки" при мінімальній зарплаті у червні

В Україні мінімальна зарплата становить 8 000 гривень. Тобто погодинна оплата в отримувачів найменшої оплати праці це 48 гривні на годину.

Скільки на руки отримують при мінімальній зарплаті

Однак також є й податки, що впливають на розмір зарплати, передає 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Станом на зараз військовий збір становить 5% від заробітної плати. Крім того, існує ще й ставка податку на доходи фізичних осіб, яка складає 18%. Тому із заробітної плати будуть утримувати 23%.

Це має такий вигляд:

розмір військового збору 5% – 400 грн;

ПДФО 18% – 1 440 грн.

Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%,

– повідомляють у Держстаті.

Зверніть увагу! Працівник, який працює за мінімальну заробітну плату, "на руки" отримає 6 160 гривень.