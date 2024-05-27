ПФУ збільшив фінансування на виплати пенсій за останній місяць

У травні ПФУ збільшив фінансування пенсій для українців. Цього місяця на пенсійні виплати було спрямовано 60,9 мільярда гривень, що трохи більше, ніж у квітні.

Як зросло фінансування пенсій у травні

Пенсійний фонд України оголосив про завершення фінансування пенсій за травень 2024 року.

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Для порівняння, у квітні на пенсійні виплати було витрачено 60,5 мільярдів гривень.

Із загальної суми виплат через Укрпошту було спрямовано 9,9 мільярда гривень, а через уповноважені банки – 51 мільярд гривень.

Станом на 1 травня 2024 року в Україні було зареєстровано 10,159 мільйонів пенсіонерів, що на 4 тисячі більше порівняно з попереднім місяцем, за даними Пенсійного фонду України.

З цієї кількості 8,082 мільйони пенсіонерів отримують пенсійні виплати через банківські рахунки, тоді як 2,077 мільйони осіб користуються послугами Укрпошти для отримання пенсій.

Де були найвищі виплати

Від початку року середній розмір пенсії зріс на 9,6% і досяг 5 743 гривень станом на 1 квітня.

Серед областей України, Київ випереджає інші регіони з найвищою середньою пенсією, яка становить 7 848 гривень. Також серед областей з найвищими пенсіями:

Рівненська область – 7 205 гривень;

Донецька область – 7 017 гривень;

Луганська область – 6 525 гривень;

Дніпропетровська область – 6 333 гривень.

Натомість найнижчі середні пенсійні виплати реєструються у таких областях: