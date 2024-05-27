Как выросло финансирование пенсий в мае

Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за май 2024 года.

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Для сравнения, в апреле на пенсионные выплаты было потрачено 60,5 миллиардов гривен.

Из общей суммы выплат через Укрпочту было направлено 9,9 миллиарда гривен, а через уполномоченные банки – 51 миллиард гривен.

Заметьте! По состоянию на 1 мая 2024 года в Украине было зарегистрировано 10,159 миллионов пенсионеров, что на 4 тысячи больше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Пенсионного фонда Украины.

Из этого количества 8,082 миллиона пенсионеров получают пенсионные выплаты через банковские счета, тогда как 2,077 миллиона человек пользуются услугами Укрпочты для получения пенсий.

К слову! С начала года средний размер пенсии вырос на 9,6% и достиг 5 743 гривен по состоянию на 1 апреля.

Где были самые высокие выплаты

Среди областей Украины, Киев опережает другие регионы с самой высокой средней пенсией, которая составляет 7 848 гривен. Также среди областей с самыми высокими пенсиями:

Ровенская область – 7 205 гривен;

Донецкая область – 7 017 гривен;

Луганская область – 6 525 гривен;

Днепропетровская область – 6 333 гривен.

Зато самые низкие средние пенсионные выплаты регистрируются в таких областях: