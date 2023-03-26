Індексація підвищила мінімальну пенсію: які суми отримують пенсіонери тепер

Ті пенсіонери, що отримують мінімальну пенсію, навесні отримали підвищення виплат внаслідок індексації. Це торкнулося 5 мільйонів громадян.

На початку березня уряд провів масштабну індексацію для майже усіх категорій пенсіонерів. Підвищення отримали навіть громадяни, що отримують мінімальну пенсію.

Читайте також Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня

Кого торкнулася індексація та на скільки збільшилася пенсія

Навесні підвищення отримали 6 категорій пенсіонерів. Серед них:

1,7 мільйона пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж: 30 років для жінок, 35 — для чоловіків.

100 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності (військові та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Їхні мінімальні виплати теж збільшили на 19,7%.

500 тисяч пенсіонерів віком 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Їхня пенсія становитиме мінімум – по 3 120 гривень.

віком 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Їхня пенсія становитиме мінімум – 300 тисяч осіб віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Отримуватимуть мінімум по 3 000 гривень;

віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Отримуватимуть 2,7 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а також особи з інвалідністю I групи, які отримують виплати із солідарною системи отримуватимуть мінімум по 2 760 гривень;

віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а також особи з інвалідністю I групи, які отримують виплати із солідарною системи отримуватимуть 300 тисяч пенсіонерів інших категорій, які не працюють отримуватимуть мінімум по 2 520 гривень.

​ Результати індексації пенсій у березні 2023 року / Інфографіка ПФУ

​Хто з пенсіонерів отримає перерахунок у квітні

Це стосуватиметься пенсіонерів, які продовжують працювати попри свій пенсійний вік. Однак це підвищення не стосується березневої індексації.

Однак, по-перше, працюючим пенсіонерам потрібно знати, що якщо особа отримує меншу зарплату, ніж її платили перед виходом на пенсію, то братимуть лише його стаж, що збільшився. Водночас якщо зарплата вища, то при перерахунку візьмуть до уваги й нову зарплату, і стаж.

До теми Як оформити пенсію через смартфон за допомогою Дії