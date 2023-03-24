Якими саме будуть розцінки та які є причини для підвищення, розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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Наразі на холодну воду та водовідведення в Україні діють тарифи від 1 січня 2022 року. У зв'язку зі збільшенням витрат водоканалів на підготовку та доставлення води тариф планували збільшити ще у грудні минулого року. Однак, пізніше це рішення скасували.
Тепер НКРЕКП доробив обґрунтування щодо утворення тарифів та пропонує встановити нові розцінки поступово: з 1 квітня та 1 липня цього року.
За 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень. У квітні в середньому тариф зросте на 12,3%, а у липні – ще на 14,1%.
На відміну від тарифів на електроенергію, до тарифів на холодну воду та водовідведення не застосовуються прайс-кепи. Отже, у разі прийняття рішення про введення нових тарифів, платіжки українців зміняться. Наразі це питання запропоноване до обговорення НКРЕКП.
Отже, остаточне рішення буде прийнято у на засіданні у формі відкритого слухання в березні цього року.
Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та водночас для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів,
– йдеться в повідомлення НКРЕКП.
Якими можуть бути нові тарифи
Під час першого етапу переглянуть зростання тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – на 14,1%. З 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися наступним чином:
- Дніпроводоканал: 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48/ водовідведення – 14,08);
- Водоканал в Ужгороді: 47,1 гривні (28,8/ 18,3);
- Полтававодоканал: 38,41 гривні (20,19/ 18,22);
- Житомирводоканал: 48,34 гривні (23,14 / 25,2);
- Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 гривні (20,16 / 19,41);
- Рівнеоблводоканал: 39,31 гривні (20,67 / 18,64).
- Чернігівводоканал: 38,5 гривні (19,14 / 19,36);
- Черкасиводоканал: 31,1 гривні (15,75 / 15,37);
- Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 гривні (13,77 / 15,82);
- Хмельницькводоканал: 29,27 гривні (15,07 / 14,02);
- Київводоканал: 35,5 гривні (18,81 / 16,7);
- Луцькводоканал: 31,71 гривні (12,87/ 17,22);
- Запорізький водоканал: 28,37 гривні (19,87/ 11,84);
- Вінницяоблводоканал: 31,4 гривні (19,64 / 11,76);
- Чернівціводоканал: 28,27 гривні (19,09/ 9,18);
- Львівводоканал: 27,2 гривні (18,2 / 9,03);
- Тернопільводоканал – 42,03 гривні (19,86 / 22,17);
- Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (16,90 / 16,70).
- Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (35.076/26.652)
Скільки складе підвищення:
- Дніпроводоканал: 2,2 гривні за кубометр води;
- Водоканал в Ужгороді: 4,24 гривні;
- Полтававодоканал: 4,64 гривні;
- Житомирводоканал: 10,8 гривні;
- Інфоксводоканал (Одеса): 4,41 гривні;
- Рівнеоблводоканал: 6,72 гривні;
- Чернігівводоканал: 7,59 гривні;
- Черкасиводоканал: 3,47 гривні;
- Іванофранківськводоекотехпром: 1,35 гривні;
- Хмельницькводоканал: 1,87 гривні;
- Київводоканал: 5,12 гривні;
- Луцькводоканал: 2,11 гривні;
- Запорізький водоканал: 1,62 гривні;
- Вінницяоблводоканал: 5,66 гривні;
- Чернівціводоканал: 0,36 гривні;
- Львівводоканал: 1,35 гривні;
- Тернопільводоканал – 5,33 гривні;
- Міськводоканал СМ (Суми) – 0,95 гривні;
- Дніпро-Кіровоград – 15,75 гривні.
Чому є необхідність у піднятті тарифів
Структура тарифу формується з огляду на супутні витрати при очищенні та доставленні вода. Причиною підвищення стало збільшення витрат на електроенергію та амортизацію обладнання, а також зменшення обсягів реалізації у водоканалах. Найбільше на формування тарифу вплинули такі складові:
- ціна на електроенергію за рік виросла у середньому на 18%.
- на паливо – зросла вдвічі;
- на реагенти – зросла вдвічі.
Окрім того, зазначається, що в тарифах включають інвестиційну складову, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік.
Кому могли підвищити тарифи ще раніше
Як розповіла у коментарі 24 Каналу Христина Ненно, не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП. Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює місцева влада. Саме клієнти таких водоканалів уже могли відчути підняття тарифу у 2023 році.
Якщо ми говоримо про маленькі містечка та села, де немає величезних водоканалів, хоча вони є в переліку НКРЕКП, то щодо них може прийняти рішення про підвищення місцева влада. Однак воно має бути економічно обґрунтованим,
– сказала експертка.