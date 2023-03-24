Какие именно будут расценки и какие причины для повышения, рассказываем в материале 24 канала.

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На холодную воду и водоотвод в Украине действуют тарифы от 1 января 2022 года. В связи с увеличением расходов водоканалов на подготовку и доставку воды тариф планировали увеличить еще в декабре прошлого года. Однако позже это решение отменили.

Теперь НКРЭКУ доработал обоснование образования тарифов и предлагает установить новые расценки постепенно: с 1 апреля и 1 июля этого года.

За 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 гривен. В апреле в среднем тариф вырастет на 12,3%, а в июле – еще на 14,1%.

Олег Попенко Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг В отличие от тарифов на электроэнергию, к тарифам на холодную воду и водоотвод не применяются прайс-кепы. Следовательно, в случае принятия решения о введении новых тарифов платежи украинцев изменятся. В настоящее время этот вопрос предложен к обсуждению НКРЭКУ.

Следовательно, окончательное решение будет принято на заседании в форме открытого слушания в марте этого года.

В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов,

– говорится в сообщении НКРЭКУ.

Какими могут быть новые тарифы

Во время первого этапа будет пересмотрен рост тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, во время второго – на 14,1%. С 1 апреля 2023 года тарифы на водоснабжение и водоотвод могут измениться следующим образом:

Днепроводоканал: 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);

Водоканал в Ужгороде: 47,1 гривны (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 гривны (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 гривны (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 гривны (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал: 39,31 гривны (20,67/18,64).

Черниговводоканал: 38,5 гривны (19,14/19,36);

Черкассыводоканал: 31,1 гривны (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 гривны (13,77/15,82);

Хмельницкводоканал: 29,27 гривны (15,07/14,02);

Киевводоканал: 35,5 гривны (18,81/16,7);

Луцкводоканал: 31,71 гривны (12,87/17,22);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал: 31,4 гривны (19,64/11,76);

Черновцыводоканал: 28,27 гривны (19,09/9,18);

Львовводоканал: 27,2 гривны (18,2/9,03);

Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70).

Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35.076/26.652)

Отметим, что в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях тарифы останутся неизменными

Сколько составит повышение:

Днепроводоканал: 2,2 гривны за кубометр воды;

Водоканал в Ужгороде: 4,24 гривны;

Полтававодоканал: 4,64 гривны;

Житомирводоканал: 10,8 гривны;

Инфоксводоканал (Одесса): 4,41 гривны;

Ровнооблводоканал: 6,72 гривны;

Черниговводоканал: 7,59 гривны;

Черкассыводоканал: 3,47 гривны;

Иванофранковскводоэкотехпром: 1,35 гривны;

Хмельницкводоканал: 1,87 гривны;

Киевводоканал: 5,12 гривны;

Луцкводоканал: 2,11 гривны;

Запорожский водоканал: 1,62 гривны;

Винницаоблводоканал: 5,66 гривны;

Черновцыводоканал: 0,36 гривны;

Львовводоканал: 1,35 гривны;

Тернопольводоканал – 5,33 гривны;

Горводоканал СМ (Сумы) – 0,95 гривны;

Днепр-Кировоград – 15,75 гривны.

Почему есть необходимость в поднятии тарифов

Структура тарифа формируется с учетом сопутствующих затрат при очистке и доставке вода. Причиной повышения явилось увеличение затрат на электроэнергию и амортизацию оборудования, а также уменьшение объемов реализации в водоканалах. Больше всего на формирование тарифа повлияли следующие составляющие:

цена на электроэнергию за год выросла в среднем на 18%.

на топливо – выросло вдвое;

на реагенты – выросла вдвое.

Кроме того, отмечается, что в тарифах включают инвестиционную составляющую, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год.

Кому могли повысить тарифы еще раньше

Как рассказала в комментарии 24 Канала Кристина Ненно, не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ. Небольшим предприятиям без лицензии от комиссии тариф устанавливают местные власти. Именно клиенты таких водоканалов уже могли почувствовать повышение тарифа в 2023 году.

Если мы говорим о маленьких городках и селах, где нет огромных водоканалов, хотя они есть в перечне НКРЭКУ, то по ним могут принять решение о повышении местные власти. Однако оно должно быть экономически обоснованным,

– сказала экспертка.