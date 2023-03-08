Фактическая стоимость реализации природного газа в Украине за февраль 2023 зафиксирована на уровне 20 727,73 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 12,6% дешевле, чем месяцем ранее.

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Средняя цена снизилась до минимума с марта 2022 года

Как сообщают в Министерстве, средняя цена снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта 2022 года:

март – 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель – 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май – 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь – 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль – 31,992 грн/тыс. кубометров;

август – 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь – 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь – 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь – 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь – 26 199,24 грн/тыс. кубометров.

январь – 23 723,43 грн/тыс. кубометров.

февраль – 20 727,73 грн/тыс. кубометров.

Средняя цена на газ рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Во время войны тарифы на газ и тепло для населения не будут изменены. Правительственный законопроект о моратории на увеличение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны был утвержден Верховной Радой.

Цена на природный газ для домашних потребителей останется на том же уровне, что и 24 февраля 2022 года, если учитывать цены, применявшиеся между поставщиком и домашними потребителями.