Долар різко подорожчав на готівковому ринку: скільки коштує валюта

Долар на готівковому ринку за сьогодні, 20 лютого, виріс суттєво у ціні. Валюта в банках та на чорному ринку подорожчала на понад 20 копійок. Євро ж у банках додало до вартості цілих 30 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (+20 копійок проти 19 лютого), а продаж – 38,50 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41 гривню (+30 копійок), а продаж – в середньому за 41,75 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,46 гривні (+21 копійка), а продаж – 38,60 гривні (+25 копійок).

(+21 копійка), а продаж – (+25 копійок). Євро купують за 41,60 гривні (+20 копійок), а продають за 41,82 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,01 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+22 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+22 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,32 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,98 гривні (+17 копійок).

Яким буде курс навесні

Як розповів 24 Каналу експерт Данило Монін, у березні очікуються гроші від Євросоюзу та від МВФ, які сприятимуть поліпшенню платіжного балансу.

Данило Монін Економічний експерт НБУ показав, що готовий зменшувати міжнародні резерви на 2 мільярди доларів на місяць.

Монін каже, що швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України.

Тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,

– додає експерт.

Але як зауважує експерт, для бюджету все ж вигідніший вищий курс. Монін вважає, що варіант, коли валюта буде рости в ціні, можливий, але до приходу грошей від Євросоюзу.