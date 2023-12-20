Ціна знову росте: де долар найсуттєвіше подорожчав за добу

На сьогодні, 20 грудня, вартість купівлі та продажу американської валюти зросла. Найсуттєвіше при продажі на чорному ринку. Водночас купівля долара обмінниками опустилася в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 20 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (+15 копійок проти 19 грудня), а продаж – 37,8 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,6 гривні (+15 копійок), а продаж – в середньому за 41,3 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,28 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,91 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,87 гривні (+3 копійки), а продаж – 41,51 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+13 копійок), а продаж – 37,9 гривні (+18 копійок).

(+13 копійок), а продаж – (+18 копійок). Євро купують за 41,15 гривні (+25 копійок), а продають за 41,4 гривні (+30 копійок).

Вплив на валюту у 2024 році

У коментарі 24 Каналу голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов розповів, що теперішні тенденції лібералізації будуть і у наступному році. Все через програму співпраці між НБУ та МВФ. Мамедов додав, що зараз на міжбанківському ринку, хоч з певними обмовками, діє вільне курсоутворення.

Сергій Мамедов Заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України та Голова правління Глобус Банку Тобто, курс регулюються головним економічним чинником – співвідношенням попиту та пропозиції. А створення підґрунтя до "єдиного" курсу на готівковому ринку та скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами свідчить про те, що валютний ринок знаходиться на шляху до повної лібералізації. Саме вільне курсоутворення може стати найважливішим чинником для більш активного розвитку економіки країни

Здобутки реформ НБУ у 2023 році, за словами експерта, є:

скорочення різниці між курсом на міжбанку та готівковим;

перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу;

досягнення рівноваги між попитом та пропозицією, завдяки валютним інтервенціям;

створення умов, які сприяють вільному курсоутворенню на міжбанку;

зменшення різниці між банківським курсом та значенням валюти в обмінниках;

скасування валютних обмежень, які діяли у фінустановах;

введення "конвертаційних депозитів".

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