Долар різко подорожчав: ціна зросла в банках, в обмінниках та на чорному ринку

За добу вартість американської та європейської валюти зросла усюди. Найсуттєвіше долар подорожчав в обмінниках – до понад 37 гривень при купівлі, а євро ледь не сягає 42 гривень при продажі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (+10 копійок проти 26 липня), а продаж – 37,55 гривні (+15 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+10 копійок), а продають в середньому за 41,75 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (+10 копійок), а продаж – 37,62 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продаж – (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,35 гривні (без змін), а продаж – 41,97 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,41 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,57 гривні (+14 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+14 копійок). Євро купують по 41,60 гривні (+15 копійок), а продають за 41,80 гривні (+15 копійок).

Чи наблизиться курс до офіційного рівня

Як повідомив 24 Каналу Василь Невмержицький, курс передбачити зараз доволі важко, адже на території України ведуться бойові дії.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик У нас є ситуації як підрив росіянами Каховської ГЕС. Тобто це все події, які ми не очікували. Тому ніхто не може прогнозувати, що буде з курсом. Ми ніколи не жили у такій ситуації, яка є зараз. Ми не знаємо, які можуть бути завтра виклики.

Водночас він додає, що Нацбанк прийняв вдалі заходи щодо грошово-кредитної валюти та контролю валютної політики, які сприяли стабільності банківської системи.

Це, відповідно, населення України несе гроші в банк на депозити. Ми бачимо зростання грошових коштів у гривні на банківських рахунках. Також, картки, якими користуються українці за кордоном та розраховуються у валюті за товари та послуги, працюють. При цьому курс показав, що гривня укріпилася до майже 37 гривні. Це говорить про те, що з боку населення є довіра до національної грошової одиниці,

– каже Невмержицький.