Чи подорожчав долар різко за вихідні

Станом на ранок, 12 лютого, валюти в банках залишилися майже без змін. Втім на чорному ринку спостерігається суттєвий ріст ціни долара та євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 12 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 9 лютого), а продаж – 38,10 гривні (+7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,60 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 41,35 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,08 гривні (+12 копійок), а продаж – 38,18 гривні (+13 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+13 копійок). Євро купують за 41,30 гривні (+18 копійок), а продають за 41,50 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 9 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,77 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,15 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продаж – (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,87 гривні (-17 копійок), а продаж – 41,49 гривні (+10 копійок).

Курс цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом каже, що міжбанк і надалі впливатиме на курс на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку. Крім того, протягом тижня на ринку можливі часті та різнобічні курсові коливання. За великим рахунком ринок вже пристосувався до такого явища.

Лєсовий прогнозує, що на міжбанку валюта буде коливатися у діапазоні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, на готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Курсові зміни на міжбанку будуть у межах 0,2 гривні, на готівковому ринку – 0,3 – 0,5 гривні. А різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку не буде більш як 0,1 гривні.

На готівковому ринку усе залежить від фінансової установи: