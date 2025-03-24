24 березня, 10:05
Скільки треба злотих, щоб купити 100 доларів сьогодні
Основні тези
- Курс долара США до злотого стабільний.
- Для купівлі 100 доларів у банку потрібно близько 402,40 злотих, в обміннику – 388,32 злотих, через Visa або Mastercard – 416,7 злотих.
Курс долара США до злотого залишається стабільним. Змін у цьому співвідношенні майже не відбувається.
Який курс долара до злотого
Після вихідних вагомих коливань на валютному ринку також не відбулося. Зараз 1 долар США за середнім банківським курсом, це приблизно 3,73 злотих, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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В обмінниках ситуація дещо інша, 1 долар США дорівнює орієнтовно – 3,84 злотих. У платіжних системах зараз ситуація така:
- якщо обмін здійснюється у Visa – 4,11 злотих за долар США;
- у Mastercard – 4,11 злотих за долар США.
Скільки злотих сьогодні можна отримати за 100 доларів
- якщо обмін здійснюється у банку, то за 100 доларів США можна отримати 372,46 злотих;
- при обміні 100 доларів США в обміннику можна виручити – 383,80 злотих;
- через Visa – 411,02 злотих;
- через Mastercard – 410,80 злотих.
За скільки злотих сьогодні можна купити 100 доларів
- для придбання 100 доларів США у банку доведеться витратити приблизно 402,40 злотих;
- щоб купити 100 доларів США в обміннику потрібно орієнтовно – 388,32 злотих;
- через Visa – 416,67 злотих;
- через Mastercard – 416,67 злотих.