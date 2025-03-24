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24 березня, 10:05
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Скільки треба злотих, щоб купити 100 доларів сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Курс долара США до злотого стабільний.
  • Для купівлі 100 доларів у банку потрібно близько 402,40 злотих, в обміннику – 388,32 злотих, через Visa або Mastercard – 416,7 злотих.

Курс долара США до злотого залишається стабільним. Змін у цьому співвідношенні майже не відбувається.

Який курс долара до злотого

Після вихідних вагомих коливань на валютному ринку також не відбулося. Зараз 1 долар США за середнім банківським курсом, це приблизно 3,73 злотих, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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В обмінниках ситуація дещо інша, 1 долар США дорівнює орієнтовно – 3,84 злотих. У платіжних системах зараз ситуація така:

  • якщо обмін здійснюється у Visa – 4,11 злотих за долар США;
  • у Mastercard – 4,11 злотих за долар США.

Скільки злотих сьогодні можна отримати за 100 доларів

  • якщо обмін здійснюється у банку, то за 100 доларів США можна отримати 372,46 злотих;
  • при обміні 100 доларів США в обміннику можна виручити – 383,80 злотих;
  • через Visa – 411,02 злотих;
  • через Mastercard – 410,80 злотих.

За скільки злотих сьогодні можна купити 100 доларів

  • для придбання 100 доларів США у банку доведеться витратити приблизно 402,40 злотих;
  • щоб купити 100 доларів США в обміннику потрібно орієнтовно – 388,32 злотих;
  • через Visa – 416,67 злотих;
  • через Mastercard – 416,67 злотих.