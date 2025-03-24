Який курс долара до злотого

Після вихідних вагомих коливань на валютному ринку також не відбулося. Зараз 1 долар США за середнім банківським курсом, це приблизно 3,73 злотих, пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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В обмінниках ситуація дещо інша, 1 долар США дорівнює орієнтовно – 3,84 злотих. У платіжних системах зараз ситуація така:

якщо обмін здійснюється у Visa – 4,11 злотих за долар США;

у Mastercard – 4,11 злотих за долар США.

Скільки злотих сьогодні можна отримати за 100 доларів

якщо обмін здійснюється у банку, то за 100 доларів США можна отримати 372,46 злотих;

при обміні 100 доларів США в обміннику можна виручити – 383,80 злотих;

через Visa – 411,02 злотих;

через Mastercard – 410,80 злотих.

За скільки злотих сьогодні можна купити 100 доларів