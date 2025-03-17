Скільки будуть коштувати 100 доларів

Зважаючи на стабільність ринку та сезонні фактори, очікується, що максимальний курс долара не перевищить 42 гривні протягом цього періоду, повідомляє 24 Канал.

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Очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатиметься мінімальною, а в деякі дні готівкові курси можуть навіть бути дещо нижчими за безготівкові.

Крім того, зниження курсу долара США на світових ринках на 0,5% також позначиться на українських курсах.

Зважаючи на прогноз, що курс долара США коливатиметься в межах 41,40-42 гривні, то вартість 100 доларів США за цей період буде коливатися в межах 4 140-4 200 гривень.

Також варто врахувати, що різниця між курсами купівлі та продажу буде варіюватися:

на міжбанку вона складе до 0,15 гривні за долар;

на комерційних банках – до 0,50-0,60 гривні за долар і до 1 гривні за євро;

на обмінних пунктах ця різниця може досягати 0,6 гривні за долар та до 1,3 гривні за євро.

Цікаво! Торгівельні війни, ініційовані Дональдом Трампом, можуть спричинити підвищення внутрішньої інфляції в США, що своєю чергою призведе до ослаблення курсу долара.